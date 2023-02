Proporz: ÖVP und FPÖ haben „jeden Vorschlag rasch abgewürgt“

Für zwei Stunden war die gestrige Sitzung des Verfassungsausschusses des Landtags anberaumt. Doch es habe nur 20 Minuten gedauert, und die Anliegen der Grünen seien „wieder vom Tisch gewischt gewesen“, sagt der grüne Klubobmann Severin Mayr. „Jeder Vorschlag wurde rasch abgewürgt, es gab keine Bereitschaft zur Diskussion.“



Bereits zum sechsten Mal seit ihrem Einzug in den Landtag im November 1997 stellten die Grünen gestern einen Antrag auf die Abschaffung des Proporzes. Unterstützt wurde der Antrag von der SPÖ – die bislang am Proporz festgehalten hatte –, den Neos und der MFG, allerdings ohne Erfolg.

Es bleibt, "wie es ist"

Auch wenn es für Mayr „überraschend schnell“ fiel, unerwartet kam das Nein von ÖVP und FPÖ nicht, die OÖN haben berichtet.

Die beiden Parteien – sie haben innerhalb der Regierung eine Koalition geschlossen – hatten ihre Position bereits am Dienstag klargemacht: Mit ihnen werde es keine Abschaffung des Proporzes geben. „Das bewährte Regierungssystem in Oberösterreich bleibt, wie es ist“, sagte VP-Klubchef Christian Dörfel. Ab einer gewissen Stärke soll weiterhin jede Partei automatisch einen Sitz in der Landesregierung erhalten. So werde „der Wählerwille auch in der Landesregierung bestmöglich abgebildet“, sagte FP-Klubchef Herwig Mahr.

Die Proporz-Debatte lasse sich nicht mehr aufhalten, ist Mayr überzeugt, der Druck sei „mittlerweile zu groß“.



Anträge der SPÖ abgelehnt



Auch die Anträge der SPÖ auf eine Stärkung der Oppositionsrechte – so soll ein Untersuchungsausschuss bereits ab 25 Prozent der Stimmen eingerichtet werden können und Abgeordnete Einsicht in Akten der Landesverwaltung erhalten – wurde abgelehnt. „Oberösterreich ist das einzige Bundesland ohne Minderheitenrecht auf Untersuchungskommission“, sagt SPÖ-Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu. „Die ÖVP hat alle Schalthebel in der Hand.“ Den Oberösterreichern würden Rechte verweigert, „die es in allen anderen Landtagen gibt“.

Schwarz-Blau verhindere eine „Modernisierung des politischen Systems, weil es für sie unbequem ist“, kritisierte Neos-Obmann Felix Eypeltauer.

