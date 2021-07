Die Grünen lassen nicht locker. "Der Proporz gehört abgeschafft", sagte Klubobmann Severin Mayr am Mittwoch bei der Präsentation der aussichtsreichsten Kandidaten für die Landtagswahl am 26. September. Nach der Wahl werde man das wieder auf die Agenda bringen, kündigten der Listendritte Mayr und Spitzenkandidat Landesrat Stefan Kaineder an.