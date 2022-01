Prognose für Oberösterreich: Omikron-Welle flacher und länger

Der Donnerstag brachte die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich. 4531 Fälle wurden laut Krisenstab verzeichnet (bisher 4489 am 24. November 2021). Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und der Krisenstab berieten gestern mit dem Simulationsforscher Niki Popper. Dessen neue Prognose geht von einer flacheren, längeren Omikron-Welle aus.