Prammer und Raml – wofür die Linzer Bürgermeisterkandidaten stehen

Am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl erreichte Dietmar Prammer für die SP im ersten Wahlgang 40 Prozent der Stimmen. Michael Raml für die FP wurde Zweiter mit 20 Prozent. Einer der Beiden wird Bürgermeister der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Wie ist ihre Position zu den unterschiedlichsten Themen?

Vision für Linz

Dietmar Prammer: Prammer sah Linz als eine klimaneutrale Industriestadt, in der Innovation, Wohlstand und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Weiters meint er: "Linz bietet Kindern beste Chancen durch gute Bildungsangebote und ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Stadt soll eine Heimat bleiben, in der Wohnen leistbar ist und die Lebensqualität hoch. Dabei setzen wir auf ein starkes soziales Netz und fördern intensiv Kultur, Sport, Sicherheit und Gesundheit für ein harmonisches Miteinander in unserem Linz."

Michael Raml: So definierte Raml seine Vision für Linz: "Linz soll zur sichersten Stadt Österreichs werden und den Menschen eine stabile, sichere Zukunft zu bieten. Sicherheit im öffentlichen Raum ist ebenso wichtig wie soziale Sicherheit in herausfordernden Zeiten. Dazu setze ich auf gesunde Finanzen, eine verlässliche Unterstützung für Linzer Familien und klare Regeln in der Zuwanderungspolitik. Mein Ziel ist eine Stadt, in der wir uns wohlfühlen, Perspektiven haben und sicher leben können."

LIVA-Skandal

Dietmar Prammer: Ob bei der LIVA-Affäre bereits alles aufgedeckt sei, konnte Prammer zwar nicht sagen – aber er gehe davon aus. Dass es bislang bei der Aufarbeitung noch an Transparenz fehle, sei ihm klar, das sei aber auch mit Meinhard Lukas, dem dies anvertraut wurde, abgestimmt. Immerhin handle es sich um einen aufrechten Rechtsprozess mit Dietmar Kerschbaum. Ob von Luger die Kosten des Rechtsgutachtens zurückverlangt würden? Wenn ein Schaden entstanden sei, dann müsse das passieren.

Michael Raml: Für Raml war klar, dass die Macht des Bürgermeisters groß ist, daher müsse der Gemeinderat auch ein Kontroll- und Anfragerecht für die ausgelagerten Unternehmen der Stadt bekommen, "um Transparenz zu erhalten". Er könne nicht verstehen, dass Hajart die Aufsichtsräte verlassen habe, da "wir als Politiker gewählt sind, um Verantwortung zu übernehmen".

Sicherheit

Dietmar Prammer: Prammer führte ins Treffen, dass sich die Stadt um Sucht- und Alkoholkranke kümmere – "da haben wir gute Leistungen". Die Beispiele Hessenplatz und Volksgarten hätten gezeigt, dass sich etwas zum Positiven verändern könne. Dank des Alkoholverbots am Hessenplatz erlebe dieser nun einen zweiten Frühling. Beim Volksgarten arbeite man gut mit Volkshilfe, Land und Ordnungsdienst zusammen. "Wir wollen aber keine Gruppen aus Linz verdrängen."

Michael Raml: Sollte er Bürgermeister werden, würde sich Raml das Fähnchen "Sicherheit" ans Revers heften. Mehr Beleuchtung, mehr Videoüberwachung an gefährlichen Plätzen – allen voran am Hauptbahnhof. Einen "gläsernen Menschen" wolle er in Linz aber nicht. Dass Videoüberwachung in Kombination mit helleren Farben und hellerer Beleuchtung einen positiven Einfluss habe, zeige auch die Unterführung am Hinsenkampplatz.

IT:U und Stadtentwicklung

Auhof ist als Standort für die IT:U gestorben – daran ist für Prammer nicht zu rütteln. Das sieht auch Raml so.

Schulen und Kindergärten

In den Linzer Pflichtschulen liegt der Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache bei 65 Prozent, in drei Schulen sogar bei 95.

Dietmar Prammer: Das Thema Zuzug und Integration in den Schulen sei eine große Herausforderung, er möchte allerdings keinen Spalt in die Gesellschaft treiben. "Das sind Kinder, die hier leben, zur Schule gehen, ihre Familie hier haben, Deutsch lernen und eine Zukunft haben sollen. Wir müssen die besten Bildungsmöglichkeiten schaffen, dann können sie ein guter Teil unserer Gesellschaft werden", so Prammer.

Micheal Raml: "Mir tun die Kinder, Eltern und Lehrer, die sagen, sie schaffen das nicht mehr, leid", erklärte Raml. Es könne nicht sein, dass Geld für Programmierkurse für Asylwerber und für Klimagespräche ausgegeben werde, während es sanierungsbedürftige Schulen gebe.

Verkehr und Mobilität

Dietmar Prammer: Prammer wolle die Menschen in Verkehrsfragen nicht gegeneinander ausspielen, es brauche aber Alternativen zum Auto. Er sieht für die mehr als 100.000 Einpendler und 40.000 Auspendler Land und Bund in der Pflicht. Die Stadt sei "jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt worden". Zum Glück gibt es jetzt, auch in Zusammenarbeit mit Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), ein gemeinsames Aufziehen des Stadtbahnkonzeptes.

Micheal Raml: Auf die Klosterstraße replizierte Raml, diese sei wie ausgestorben seit dem autofreien Hauptplatz. Es dürfe generell das Pendel nicht gegen die Interessen der Autofahrer ausschlagen. Zuletzt seien in Linz 200 Parkplätze ersatzlos gestrichen worden. "Ich sage aber nicht, es darf sich gar nichts ändern."

"Wer kommt mit Ihnen in die Stichwahl?", das war die Prognose von Prammer und Raml am 7. Jänner 2025

Dietmar Prammer: Stichwahl? ... Nein, Spaß beiseite, es ist selbst für mich nicht klar, dass ich in die Stichwahl komme. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, aktuell sehe ich Michael Raml als Zweiten.

Micheal Raml: Realistischerweise Didi Prammer.

