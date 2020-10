Positiver Covid-Fall im roten Landtagsklub

Das gab der SPÖ Landtagsklub heute bekannt. So habe Binder am Wochenende mit einer Person Kontakt gehabt, die später positiv getestet wurde. Ein umgehend durchgeführter Test bei dem Politiker war ebenfalls positiv. "Es geht ihm gesundheitlich gut und er befindet sich in Quarantäne", heißt es in einer Presseaussendung.

In einer Reaktion darauf hat sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, in dessen Umfeld Binder tätig ist, in freiwillige Quarantäne begeben. Bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses wird er von zu Hause aus die Geschäfte führen.