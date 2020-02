Positive Stimmung mit einer Portion Skepsis

Auf die Frage, ob wir derzeit in einer eher glücklichen oder eher schwierigen Zeit leben, sagen 63 Prozent in einer "glücklichen Zeit" (plus zwei Prozentpunkte). Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Oktober 2015, zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode, waren es nur 38 Prozent. Seither hat sich die wirtschaftliche Entwicklung verbessert, die politischen Konfliktherde haben insgesamt aber ebenfalls zugenommen. 31 Prozent sehen aktuell eine "schwierige Zeit" (minus drei Prozentpunkte). Im Oktober 2015 waren es noch 57 Prozent.

98 Prozent gern in Oberösterreich

Die nahe Zukunft sehen die Oberösterreicher aktuell weniger rosig. Auf die Frage, ob wir eher besseren oder eher schwierigeren Zeiten entgegengehen, sagen 71 Prozent "schwierigere Zeiten". 17 Prozent erwarten "bessere Zeiten".

98 Prozent der Befragten leben "gern in Oberösterreich", ein Prozent würde "lieber woanders" leben – so die Antworten auf die entsprechende Frage.

