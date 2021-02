Gemeinsam mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl besucht Stelzer die Einsatzeinheit, um über Corona, Herausforderungen und Belastungen zu sprechen. Während die Volkspartei also einen Schulterschluss mit Polizei und Pilsl sowie die Unterstützung für konsequentes Vorgehen bei Corona-Demonstrationen signalisiert, greift der Schärdinger FP-Nationalratsabgeordnete Hermann Brückl in einer Anfrage an Innenminister Karl Nehammer Pilsl und die ÖVP an. Der Polizeichef habe regierungskritische Bürger,