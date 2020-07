Politikbarometer: Landes-ÖVP weit vorne, Grüne schließen zur SPÖ auf

Sowohl die SPÖ als auch die Grünen liegen in Oberösterreich zwischen 14 und 16 Prozent Stimmenanteil. Das geht aus dem Politikbarometer von den OÖNachrichten und dem Linzer Marktforschungsunternehmen Spectra hervor. Während die Sozialdemokraten zwei Prozentpunkte seit der jüngsten Umfrage im Jänner verloren haben, legten die Grünen im selben Ausmaß zu.

An der Spitze ist alles stabil geblieben. Die ÖVP liegt bei 40 bis 44 Prozent, die FPÖ würde 22 bis 26 Prozent bekommen, wenn am Sonntag gewählt wurde. Die Neos verharren bei zwei bis vier Prozent und müssen um den Einzug in den Landtag bei der Wahl Im Herbst 2021 zittern.

Die Befragung hat zwischen 18. Juni und 13. Juli stattgefunden. Spectra erstellt den Politikbarometer nach den Qualitätsrichtlinien des Verbands der österreichischen Markt- und Meinungsforschungsinstitute (VdMI). Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von 800 Personen, 660 davon haben sich in der Sonntagsfrage parteipolitisch deklariert.

Alle Details zu der Umfrage mit den Werten für die einzelnen Landespolitiker und zur bisherigen Arbeit der Bundesregierung lesen Sie am Samstag in den OÖNachrichten und auf nachrichten.at.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at