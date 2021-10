Gestern Abend waren noch die Neos zu Sondierungsgesprächen mit der Landes-ÖVP ins Linzer Landhaus geladen. Am Montag will Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) dann mit seinem Parteivorstand entscheiden, mit wem die Volkspartei Verhandlungen über die Bildung einer Landeskoalition beginnt – und es wäre eine noch größere Überraschung als der Einzug der MFG in den Landtag, wenn die Wahl Stelzers nicht wieder auf die Freiheitlichen fallen würde.