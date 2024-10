Platznot an der Digital-Uni: "Wir werden bis zu 60 Labore benötigen"

Die Debatte, wo die IT:U in Oberösterreich ihre Heimat finden soll, überlagert die wirtschaftliche und wissenschaftliche Herangehensweise. Den interdisziplinären Ansatz – als Schnittstelle zwischen Wissenschaften – verfolge man vor allem bei der Arbeit in so genannten Lernlaboren, sagt Wolfgang Kienreich. Der Computer- und Kommunikationswissenschaftler ist an der Digital-Uni als "Technology Strategist" tätig und in dieser Funktion für die Labore zuständig.