JKU-Rektorat sieht für TU Linz keine positive Zukunft

Zwölf Seiten lang ist die Stellungnahme, die JKU-Rektor Meinhard Lukas an das Wissenschaftsministerium schickte. Und die Kritik hat es in sich: mit dem vagen Konzept, wie es im Entwurf für das Gründungsgesetz steht, wird nach Meinung des Rektorats keine erfolgreiche Technik-Uni zu schaffen sein. Viele Kritikpunkte decken sich im Kern mit dem, was schon der Senat der JKU und der Betriebsrat bemängelten.

Ein Kernsatz aus der Rektorats-Stellungnahme, der die Zweifel, ausdrückt: „Universitäten werden richtigerweise für Jahrhinderte gebaut. Es wäre ein unglaubliches Versäumnis, jetzt die Jahrhundertchance einer echten TU für Oberösterreich nicht wahrzunehmen, weil man sich aus Aktualitätsgründen auf eine Themenuniversität beschränken will“.

Doch eben, dass eine „echte“ TU entstehen soll, bezweifelt das Rektorat. An eine TU binde man konkrete Erwartungen, „zu diesen Erwartungen gehört unter anderem ein Fächerkanon aus ingenieurwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächern“. „Ausgehend davon ist aktuell, anders als es der Name erwarten lässt, keine Technische Universität im eigentlichen Sinn, sondern eine Themenuniversität geplant“, bedauert man in der Stellungnahme.

Im Gesetzesentwurf heißt es nur vage: „Der fachliche Wirkungsbereich der Universität umfasst Digitalisierung und digitale Transformation in einem breiten und interdisziplinären, auch die Künste einbeziehenden Verständnis. Forschungsfelder und Lehrangebote widmen sich allen, insbesondere auch den technischen und künstlerischen Dimensionen der Digitalisierung und deren transformativen Auswirkungen auf Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft und Wirtschaft sowie der Konzeption, der Anwendung und dem Potential digitaler Gestaltungsmöglichkeiten.“ Dazu das Rektorat: „Bei aller geforderter Interdisziplinarität wäre ein Aufbau ohne Einrichtung von Disziplinen unrealistisch und vor allem unwissenschaftlich“.

„Aus all dem ist ein zentraler Schluss zu ziehen: Die geplante TU in Linz wird trotz aller Konzentration auf das Querschnittsthema Digitalisierung und digitale Transformation verschiedene Disziplinen ausbilden, wenn sie erfolgreich sein will. Die Mehrzahl dieser notwendigen Disziplinen (zB Informatik, Mechatronik, Soziologie etc) sind an der JKU längst etabliert. Damit stellt sich nolens volens die Frage, ob diese Disziplinen an der TU ein zweites Mal in Linz aufgebaut werden sollen. Diese dringliche Frage bleibt im Konzeptpapier und in den EB zum ME unbeantwortet“, so die Stellungnahme.

Kritik daran, dass ein Aufbau außerhalb des Uni-Organisationsgesetzes geplant ist, übten bereits massiv Senat, Betriebsrat und die Universitätenkonferenz. Das wird auch vom Rektorat kritisiert, ebenso, dass der bestehende Uni-Kollektivvertrag nicht gelten soll, Und was das Gründungs-Procedere angeht: Diese Verantwortung ist umso größer als das Gesetz .... nahezu keine Leitlinien für die Gründung enthält. Umso wichtiger ist die für diese Aufgabe notwendige Kompetenz der Mitglieder des Gründungskonvents.“

Erste Curricula zu erstellen ohne Vertreten jener Faculty, die dann auch die Lehre umsetzen soll, „ist problematisch“.