Der erste Schritt, um bei der Landtagswahl am 26. September antreten zu können, ist das Sammeln der Unterstützungserklärungen. Je 80 Unterschriften in den fünf Wahlkreisen sind notwendig – keine wirkliche Hürde für die Neos Oberösterreich, die heute mit dem Sammeln der Unterstützungserklärungen beginnen. Und man ist auch optimistisch, dass der zweite Schritt gelingt und die Neos dann erstmals in den oberösterreichischen Landtag einziehen.