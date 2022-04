Pinke Anfragen-Serie zu Regierungswerbung

Grund genug für die Neos, in schriftlichen Anfragen in Oberösterreich "Transparenz" über Werbeausgaben an "parteinahe Medien" einzufordern.

Immerhin gehe es im Lauf der Jahre um "Millionen", so Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. Gestern, Mittwoch, gingen die schriftlichen Anfragen an LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide VP).

Haberlander ist neben ihrer Regierungsfunktion auch Landesobfrau des ÖAAB; in dessen Mitgliedermagazin "Contact" habe sie auch Regierungs-Inserate ihres Ressorts schalten lassen. Im oö. Wirtschaftsbund-Magazin "Wirtschaft im Blick" wiederum gab es ganzseitige Achleitner-Inserate. Außerdem werde das Land Oberösterreich auf der Website des oö. Wirtschaftsbunds als "Sponsor" angeführt, so Eypeltauer in der Anfrage. Von beiden, Haberlander und Achleitner, wollen die Neos nun genaue Auskünfte, in welchen Medien geworben wurde und wie hoch die Ausgaben waren – aufgeschlüsselt seit 2015. An Achleitner gibt es auch süffisant die Frage, ob das Land auch Sponsor des SP-Wirtschaftsverbands, der Grünen Wirtschaft und des Rings Freiheitlicher Wirtschaftstreibender sei.

Die Antworten müssen innerhalb von zwei Monaten erfolgen.