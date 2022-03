Per Einschreiben wurde der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SP) am Montag infomiert, dass er seinen Sitz im Aufsichtsrat des Kepler-Universitätsklinikums (KUK) mit sofortiger Wirkung abgeben muss. In der nächsten Aufsichtsratssitzung am 6. April wird Binder schon nicht mehr dabei sein, obwohl er angekündigt hat, in dieser Sitzung die angespannte Personalsituation im KUK neuerlich zu thematisieren.