Pflegemitarbeiter stellten Christbaum mit Forderungen an die Politik auf

Verlangt werden u.a. eine personelle Aufstockung, bessere Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Ausbildungsmöglichkeiten. Denn nach fast zwei Jahren Pandemie sei die Erschöpfung überall spürbar.

In der Vorwoche hat oberösterreichisches Krankenhauspersonal einen "Hilferuf" in Form von Standkundgebungen abgesetzt. Dabei wurden die Wünsche der Beschäftigten auf Kärtchen geschrieben. Sie zieren nun einen Christbaum, der am Montag im doppelten Sinne vor dem Linzer Landhaus aufgestellt wurde. Unterstützung bei der Aktion kam von Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl, vida-Landesvorsitzendem Helmut Woisetschläger und Younion-Landesvorsitzendem Christian Jedinger sowie SPÖ-Chefin Landesrätin Birgit Gerstorfer.

"Unser Einsatz ist mehr wert" oder Rechenbeispiele wie "Mit 50 MEHR Reinigungskräften müsste ich nicht auch noch putzen" war auf Pappkameraden zu lesen, die ebenfalls vor dem Landhaus platziert wurden. Helmut Freudenthaler vom Betriebsrat des Kepler Uniklinikums zeigte sich enttäuscht, dass weder Landeshauptmann Thomas Stelzer noch Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander Baum und Forderungen persönlich entgegennahmen. Gekommen sei hingegen der neue Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (alle ÖVP). Dieser habe zwar Gesprächsbereitschaft gezeigt, "aber er ist weder für die Spitäler noch für die Finanzen zuständig", so Freudenthaler.

"Alle Verantwortungsträger in Oberösterreich nehmen die Anliegen der Belegschaft sehr ernst", betonte Hattmannsdorfer in einer Stellungnahme am Nachmittag. Daher sei er "als für den Pflegebereich zuständiger Landesrat stellvertretend vor Ort" gewesen. Man sei ständig bestrebt sind, die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte zu verbessern, verwies er auf ein "Pflegepaket aus dem heurigen Jahr im Volumen von rund 34 Millionen Euro".

Hattmannsdorfers Vorgängerin als Soziallandesrätin, Gerstorfer, kritisierte in einer Aussendung hingegen, dass sich Stelzer "wieder einmal versteckt" habe. Es sei seit Jahren bekannt, dass sich die Situation im Gesundheits- und Pflegebereich immer mehr zuspitze, forderte sie gemeinsam mit der oö. SPÖ-Pflegesprecherin Gabriele Knauseder einen "Wandel im System. Mehr Personal, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen".

OÖN-TV: Mit der Aktion "15 nach 12" haben Bedienstete der Linzer Ordensspitäler am Mittwoch auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht