Pflegekräfte aus Rumänien: Land zahlt Covid-Tests

An Bord des Nachtzuges aus Timisoara (Temeswar) befanden sich rund 80 vorwiegend weibliche Pflegerinnen, die in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland zum Einsatz kommen. 350 Personen hätten in dem Zug Platz gehabt.

In den kommenden Tagen wird es weitere Korridorzüge aus Rumänien geben, am Donnerstag soll einer mit Pflegekräften für Oberösterreich kommen. Die Kosten für die notwendigen Corona-Tests für das Betreuungspersonal wird das Land Oberösterreich übernehmen, sagten gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) zu. Allerdings gehe man davon aus, dass dies nur eine Vorleistung sei und man das Geld vom Bund ersetzt bekomme – denn immerhin falle die 24-Stunden-Betreuung in Bundeszuständigkeit, so Stelzer.

Video: Sonderzug mit Pflegepersonal aus Rumänien in Wien eingetroffen

Appelle zum Tag der Pflege

Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Pflege versprach Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), dass die Regierung die Weiterentwicklung des Pflegesystems "mit aller Kraft" verfolgen werde. Aktuellen Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2030 zusätzlich 76.000 Pflegekräfte in Österreich benötigt.

Die Freiheitlichen kritisierten gestern, dass angesichts von 600.000 Arbeitslosen trotzdem Pflegekräfte aus dem Ausland nach Österreich geholt werden müssen. FPÖ-Chef Norbert Hofer sah darin ein "Systemversagen".

