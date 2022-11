Pflegebonus: Keine Aufstockung in Oberösterreich

Das sagt der für Soziales zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) auf Anfrage der OÖN.

Nach der Ankündigung durch Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) im Sommer habe es "bis vorige Woche" noch keine Richtlinien für den Bonus gegeben, sagt Hattmannsdorfer. Das sei "kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung". Auf Druck Oberösterreichs und anderer Länder sei durchgesetzt worden, dass nicht nur das Pflegepersonal in den Spitälern, sondern auch in den Heimen – in Oberösterreich die Mehrheit – den Bonus bekommt.

"Gültige Vereinbarung"

Bei der jüngsten Sozial- und Gesundheitsreferentenkonferenz am Montag der Vorwoche sei der Bonus von 2000 Euro auch so festgelegt worden, sagt Hattmannsdorfer. Dies werde in Oberösterreich auch entsprechend der Vereinbarung umgesetzt. Das sei "ein Zeichen der Wertschätzung und auch ein ordentliches Geld", sagt Hattmannsdorfer: "Man soll das durchaus einmal positiv sehen." Zudem werde im Jahr 2023 eine weitere Zahlung in der gleichen Höhe erfolgen.

Das Vorgehen Niederösterreichs, wo am 29. Jänner Landtagswahlen anstehen, möge "jeder für sich interpretieren", sagt Hattmannsdorfer.