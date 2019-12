Pflegeassistenten sollen in Heimen arbeiten dürfen

Diesen Vorschlag will die ÖVP im heute stattfindenden Pflege-Unterausschuss diskutieren. In Krankenhäusern dürfen die Pflegeassistenten arbeiten, in der stationären Pflege aber nicht. "Eine Öffnung wäre daher eine rasche und sinnvolle Sofort-Maßnahme", ist VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer überzeugt. In der mobilen Pflege ist dies bereits möglich. In anderen Bundesländern gebe es eine entsprechende Regelung bereits, betont Hattmannsdorfer.

FP-Anfrage an Gerstorfer

Die FPÖ will außerdem hinterfragen, warum und wie viele Menschen in Pflegeausbildung diese abbrechen. Klubobmann Herwig Mahr und FP-Sozialsprecherin Ulrike Wall haben diesbezüglich eine schriftliche Anfrage an Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) gestellt. "In vielen Bereichen schließen durchschnittlich nur zwei Drittel der Teilnehmer die Ausbildung ab", so Mahr. Hier müsse man die Gründe hinterfragen und gegensteuern.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.