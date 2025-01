Pflege: Rund 1000 Filipinos auf Abruf bereit

LINZ. 190 philippinische Pflegekräfte sind derzeit in oberösterreichischen Einrichtungen tätig – eine Zahl, die sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verfünffachen soll. Entsprechende Pläne liegen im Sozialressort von Landesrat Christian Dörfel (VP) vor. Mit dem deutschen Personalvermittler C&C Hallerbach hat das Land einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen – jährlich sollen 200 Pflegekräfte aus dem südostasiatischen Land an Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich vermittelt werden.