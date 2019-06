Pflege: Oberösterreich startet Vorbereitungskurse für Migranten

"Händeringend" würde man nach Pflegekräften suchen, beschreibt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) die Situation im Bundesland. Deshalb habe man eine Ausbildungsoffensive gestartet. Einen Aspekt dieser Offensive stellte Gerstorfer gestern gemeinsam mit Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) vor.

Im Herbst starten an je zwei Schulen des Diakoniewerks und der Caritas sowie an zwei Altenpflegeschulen des Landes insgesamt sechs Vorbereitungslehrgänge für rund 120 Interessenten. In diesen Kursen sollen Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, Aufenthaltsberechtigte und EU-Bürger vor allem sprachlich auf die Pflegeausbildung vorbereitet werden. Dazu gibt es Praxis-Einheiten, um einen realistischen Eindruck von der Tätigkeit zu vermitteln. Ein positiver Abschluss berechtigt ohne weitere Aufnahmeprüfung zur Absolvierung der Ausbildungslehrgänge.

"Damit wollen wir Menschen die Chance geben, im Pflegeberuf erfolgreich Fuß zu fassen", sagt Anschober. Angesichts des Pflegekräftemangels brauche es "Österreicher genauso wie Migranten".

Bei der Caritas betrage der Anteil des Personals bei den Betreuungs-und Pflegeeinrichtungen derzeit neun Prozent, erklärte Heike Wöckinger von der Caritas. An den Schulen des Diakoniewerkes liege der Prozentsatz von Auszubildenden mit Migrationshintergrund teilweise sogar bei 25 oder 60 Prozent, meinte die Schulleiterin für Sozialbetreuungsberufe Altenarbeit des Diakoniewerks, Susanne Kunze. Beide betonten die überaus positiven Erfahrungen.

Weitere Aspekte der Ausbildungsinitiative sind eine Kostenübernahme durch das Sozialressort, ein Kombi-Modell Ausbildung und Anstellung sowie die Möglichkeit einer Teilzeit-Ausbildung.

"Wir müssen das Bildungsangebot an die Interessenten anpassen", ist Gerstorfer überzeugt. Der dringende Handlungsbedarf zeige sich unter anderem in den Altenheimen: 150 Pflegebetten können nicht belegt werden, weil das Betreuungspersonal fehlt.

Pflege in Oberösterreich

80.000 Menschen in Oberösterreich sind pflegebedürftig.

In den stationären und mobilen Diensten sind knapp 10.000 Menschen tätig.

Es gibt 38 Ausbildungseinrichtungen im Bundesland, jährlich schließen diese rund 500 Absolventen ab.

800 neue Schüler würde man jährlich brauchen, um den Bedarf an zusätzlichem Personal abdecken zu können.

Bis 2025 werden 1600 zusätzliche Fachkräfte gebraucht.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at