Pflege: Harte Verhandlungen über Gehälter und Personal

In den Gängen der Spitäler, wie gestern in der Kepler-Uniklinik (KUK), waren mannshohe Pappfiguren zu sehen: Sie sollten den "Fehlbedarf", den die Personalvertreter sehen, symbolisieren. Die Gewerkschaften (siehe Kasten) stimmen sich auf die Verhandlungen über ein oberösterreichisches "Pflegepaket" ein.

Beginn soll nun voraussichtlich am 6. Dezember sein. Die Verhandlerteams der Gewerkschaften und des Landes sind nominiert, es wird um Personal, Rahmenbedingungen und Entlohnung gehen. Dass es dem Vernehmen nach bis März 28 Termine geben könnte, deutet auf langwierige und harte Gespräche hin.

Zahlreiche Berufsgruppen

Das diplomierte Pflegepersonal, etwa die Hälfte der rund 25.000 Spitalsbediensteten in Oberösterreich, ist zwar die Hauptgruppe. Allerdings wollen die Personalvertreter nicht nur das Personal in der mobilen Pflege und in den Alten- und Pflegeheimen, die vorwiegend im Gemeindeeigentum stehen, sondern auch die Hilfs- und technischen Dienste in den Spitälern in das Pflegepaket einbeziehen. Über Letzteres gibt es bisher grundlegende Differenzen.

Das Spitals-Pflegepersonal stehe deshalb im Vordergrund, weil "sich vieles andere danach richten wird, was man hier erreicht", sagt Branko Novakovic, ÖGB-Landesvorsitzender der Fachgruppe Gesundheits- und Sozialberufe. Es handle sich nicht "nur" um Gehaltsverhandlungen, wobei die finanziellen Forderungen natürlich eine zentrale Rolle spielen. Angelpunkt der Forderungen: Pflege-Bedienstete verdienen in Oberösterreich schlechter als in anderen Bundesländern, sagen die Gewerkschafter. Wobei der Vergleich schwierig ist: Zulagen, Feiertags- und Nachtdienste werden überall unterschiedlich berechnet. Die Gewerkschafter präsentieren eine auf "40 Wochenstunden bereinigte" Vergleichsrechnung, wonach die Gehälter für Diplomierte in Oberösterreich zwischen 2709 (bei Einstieg) und 3441 Euro (nach 40 Dienstjahren) brutto liegen: im Schnitt um 195 Euro unter jenen Rest-Österreichs. Die oö. Gesundheitsholding nennt eine andere Rechnung: Unter Annahme durchschnittlicher Nacht- und Wochenenddienste komme man auf 3000 bzw. 4000 Euro für Einsteiger bzw. langjährig Dienende.

Gefordert werden auch ein spürbarer Personalzuwachs und attraktivere Ausbildungsbedingungen. Ausbildungsplätze seien "halbleer", mit Überstunden-Überhängen und Unterbesetzung in manchen Stationen sei der Betrieb "kaum mehr zu stemmen".

Gesundheitsreferentin LH.-Stv. Christine Haberlander (VP) versprach bei der Vorstellung des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) 300 zusätzliche Pflege-Planposten für die oö. Spitäler. Von der Kollegialen Führung der KUK kam gestern eine kritische Reaktion auf die Aktion der Gewerkschaft: Man bedaure, dass "dieser hoch anerkannte, attraktive und sichere Beruf negativ dargestellt wird und Probleme stärker in den Blick genommen werden als positive Perspektiven und Lösungsansätze". "Objektivierbaren Bedarf" leitet die KUK-Führung aus den Forderungen nicht ab, man stehe im "konstruktiven Dialog, um die Bedürfnisse gemeinsam zu bearbeiten"."

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at