Pflege: Fünfte Gesprächsrunde brachte Bewegung

Beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegt, hieß es aus Verhandlerkreisen der Arbeitnehmer-Vertreter. Die Gespräche würden gut laufen, war von Arbeitgeber-Seite zu vernehmen. Morgen, Mittwoch, gehen die Verhandlungen weiter.

Auf der einen Seite sitzen, angeführt von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), die Spitzen von Land, Städte- und Gemeindebund. Auf der anderen Seite verhandeln die Vertreter der Gewerkschaften für öffentlichen Dienst, Gemeindebedienstete, Privatangestellte und Dienstleistungen.

Prämie einstimmig beschlossen

Die Landesregierung hat gestern einstimmig die angekündigte steuerfreie Corona-Prämie für Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen in Spitälern, Heimen, bei mobilen Diensten und in Behinderteneinrichtungen beschlossen.

Die volle Prämie von 500 Euro bekommen alle Vollzeitkräfte, die in der Zeit vom 16. März bis 30. Juni im Einsatz waren. Teilzeitkräfte erhalten die Prämie aliquot, ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechend. Für Mitarbeiter, für die das Land Oberösterreich das Gehalt selbst auszahlt, erfolgt die Überweisung der Prämie im August. Das Land rechnet mit Kosten von rund 15,7 Millionen Euro.

