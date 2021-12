Pflege: Fachkräftestrategie gegen den Personalmangel

Schon nach den ersten 50 Tagen im Amt machte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) gestern einen ersten Rückblick: 67 Termine habe er absolviert, weitere seien noch im Dezember geplant. Und auch inhaltlich sind die ersten Schritte nun festgelegt: Im Bereich der Pflege werde es eine Fachkräftestrategie geben, bei der die konkreten Bedarfe und Lösungsansätze in einem "kurzen, an Strategien in der Wirtschaft angelehnten Prozess" ermittelt werden sollen. "Die Ergebnisse sollen noch vor dem Sommer präsentiert, mit der Umsetzung soll 2022 begonnen werden", kündigte Hattmannsdorfer an. Erste Schritte sollen die Senkung des Einstiegsalters bei der Pflegeausbildung und Schaffung einer Pflege-Lehre werden.

Nächste Woche wird im Landtag das Budget 2022 verhandelt, für den Bereich Soziales stehen 763,6 Millionen Euro zur Verfügung. Dies sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent. Zusätzlich stehen 10,6 Millionen Euro für den Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung. 95 Plätze sollen 2022 geschaffen werden. Geplant sind rund 100 zusätzliche Wohnplätze pro Jahr bis 2027.

Impfquote leicht gestiegen

In den Altenheimen liege der Fokus derzeit noch auf der Pandemiebekämpfung, aktuell sind 157 Mitarbeiter und 95 Bewohner mit dem Virus infiziert. Bei 85 Prozent der Bewohner wurde bereits die dritte Impfung vorgenommen. Um die Impfquote auch beim Personal zu erhöhen, rief Hattmannsdorfer vor einem Monat das Konzept der Arztgespräche für Ungeimpfte ins Leben. Bisher wurden in 40 Heimen Gespräche geführt, 238 Personen ließen sich impfen. "So konnte die Impfquote bei den Mitarbeitern um zwei Prozentpunkte auf 65,4 Prozent erhöht werden", so die Leiterin der Abteilung Soziales, Cornelia Altreiter-Windsteiger. In 91 Einrichtungen seien Gespräche geplant.

Lob für die Pläne von Hattmannsdorfer gab es vom Koalitionspartner: FP-Klubobmann Herwig Mahr kündigte an, man werde sich an der Fachkräftestrategie "aktiv beteiligen". Für SP-Pflegesprecherin Gabriele Knauseder hingegen "blenden die angekündigten Schwerpunkte" die Herausforderungen aus. Es brauche ein Bündel an Maßnahmen, um dem Bedarf an Pflegekräften zu begegnen: "Mehr Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen und eine existenzsichernde Bezahlung während der Ausbildung."

Das 47 Organisationen umfassende "Bündnis 8. März" teilt diese Forderungen und richtete einen offenen Brief an Hattmannsdorfer und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Eine entsprechende Petition wurde bereits von 9000 Personen unterstützt. (eiba)