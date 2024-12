Pflege: Die Management-Firma des Landes startet mit Verspätung

LINZ. Mit leichter Verzögerung wird die neue Struktur für die Sozialhilfe in Oberösterreich an den Start gehen. Wie berichtet, gründet das Sozialressort des Landes gemeinsam mit den Sozialhilfeverbänden eine Gesellschaft. Mit "OÖ Pflege- und BetreuungsManagement GmbH" steht der Name fest, die Suche nach einer Geschäftsführung läuft. Dieser Prozess wird sich bis ins erste Quartal 2025 ziehen.