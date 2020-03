Pflege: Bund und Länder beraten Notmaßnahmen

Wegen der Corona-Krise stößt auch die Betreuung von Pflegebedürftigen an ihre Kapazitätsgrenze; heute will Gesundheits- und Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) mit den Sozialreferenten der Länder per Videokonferenz über Maßnahmen beraten. Am Dienstag will er Ergebnisse bekannt geben.

Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (VP) rechnet mit einer "massiven Verschärfung der Lage im Pflegebereich". Um das Problem in den Griff zu bekommen, werden aktive Zivildiener länger dienen müssen und ehemalige einen Freiwilligen-Dienst machen. Für Letzteres haben sich bisher fix 1400 Männer gemeldet. Sie werden mithilfe des Roten Kreuzes den Einrichtungen, in denen sie gebraucht werden, zugeteilt.

Die schwierige Situation werde durch das Ausbleiben ausländischer Pflegekräfte erschwert. Wie viele Pflegekräfte am Ende des Tages fehlen werden, konnte die Ministerin nicht genau beziffern. In der 24-Stunden-Betreuung seien derzeit 33.000 Kräfte aus dem Ausland im Einsatz. Es sei davon auszugehen, "dass einige Tausend fehlen werden". "Die Lage wird sich massiv verschärfen", sagte Köstinger.

Es müsse also dringend Personal mobilisiert werden. In die Videokonferenz mit Anschober wird Oberösterreichs Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) heute einen Vorschlag einbringen: Pflegekräfte sollen früher als bisher gesetzlich möglich eingesetzt werden können.

"Es gibt zahlreiche Auszubildende für Pflegeberufe, welche die theoretischen und praktischen Teile ihrer Ausbildung bereits vollständig absolviert haben, aber noch nicht zur Abschlussprüfung antreten konnten", sagt Gerstorfer.

Sie schlägt vor, für genau diese Zielgruppe die Ausstellung von "Not-Diplomen" zu prüfen, also vorerst auf die Abschlussprüfung zu verzichten, um die Pflegekräfte umgehend einsetzen zu können. "Das Bundesministerium müsste die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit der Verzicht auf die Abschlussprüfung während der Corona-Krise möglich ist, wenn die theoretischen und praktischen Ausbildungsbestandteile bereits absolviert sind. Die Abschlussprüfung selbst soll nach Bewältigung der Krisensituation nachgeholt werden", sagt Gerstorfer.

Gleiches schlägt auch Christoph Jungwirth, bfi-Geschäftsführer in Oberösterreich, vor: Alleine in den oberösterreichischen bfi-Schulen wären so 35 Diplompflegekräfte oder Pflegefachassistentinnen und -assistenten und 80 Pflegeassistenten "sofort verfügbar". (bock)

