Pflege: Brauchen wir eine Versicherung?

Gertraud Jahn: In Würde alt werden darf nicht davon abhängen, ob man eine dicke Brieftasche hat. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur ausreichenden und sozial gerechten Finanzierung der Pflege. Diese Wertschätzung verdienen pflegebedürftige Menschen und alle, die sie pflegen.

Reden wir doch über einen Beitrag der wirklich Reichen. Mit den zwei Milliarden Euro, die man den Großkonzernen jährlich an Gewinnsteuern schenken will, wäre die Pflege auf Jahre ausfinanziert. Eine Besteuerung von Millionenerbschaften und wirksame Maßnahmen gegen internationalen Steuerbetrug wären hoch an der Zeit, statt einer „Pflegeversicherung“ zu Lasten der breiten Bevölkerung.

Wenn die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten zehn Jahren um ein Drittel steigt, dann kostet das auch zusätzliches Geld. Wer aber, wie Kanzler Sebastian Kurz, alles an Leistungen verspricht und nur vage von einer Pflegeversicherung bei gleichzeitiger Senkung der Abgabenquote redet, täuscht die Bevölkerung.

Wie soll das gehen? Das kann man nicht alles „im System sparen“. Ich fürchte, dass wir für immer mehr Leistungen privat zahlen. Das ist ja der große Kritikpunkt bei der deutschen Pflegeversicherung – der Privatanteil wird immer höher, Menschen mit kleinen Einkommen können sich das nicht mehr leisten.

Wie würde sie aussehen, die „Pflegeversicherung“? Eine Finanzierung über Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeiträge würden die Arbeitgeber verhindern. Die angedachte Anbindung an die Unfallversicherung ist sachlich völlig daneben – warum nicht die Pensionsversicherung? – und würde auf Kosten der Leistungen bei Unfällen gehen, oder die Beiträge müssten auf Dauer kräftig erhöht werden. Oder doch „privat“ versichern? Da finanzieren wir nicht nur die Gewinne der Versicherungskonzerne mit, sondern es spaltet uns endgültig in die, die es sich leisten können, und die anderen, die halt schauen sollen, wo sie bleiben. Völlig inakzeptabel!

Übrigens: Etwa 70 Prozent der Pflegeausgaben fließen laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an den Staat zurück.

Klaus Pöttinger war von 2004 bis 2013 Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Klaus Pöttinger: Die Pflege ist ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft, denn fast jeder wird früher oder später, als Leistender oder Empfangender, damit in Kontakt kommen. Und es ist ein schwieriges Thema, weil oft die Rollen getauscht werden und sich die ehemals gebenden Eltern als Empfangende und damit ein wenig unfrei wiederfinden. Und umgekehrt die erwachsenen „Kinder“ dafür kaum Dank bekommen.

Diese Lebensphase ist auch mit Kosten verbunden. Die öffentlichen Ausgaben (ohne die Zeiten der 500.000 pflegenden Familienangehörigen) betragen bereits fünf Milliarden Euro und werden sich verdoppeln. Somit stellt sich die Frage, ob ich für meinen Pflegefall vorgesorgt habe.

Eine neue Versicherung, die vom Lohn abgezogen wird und damit das „Netto“ schmälert, wo der Staat das Geld vereinnahmt und man sich dann als Bedürftiger mit Sachbearbeitern herumschlagen kann, ist wohl die schlechteste, teuerste und ineffizienteste Antwort. Es ist auch gegenüber den heute Zwanzigjährigen ungerecht und nicht zumutbar, dass sie jetzt einzahlen sollten, damit sie vielleicht in 50 Jahren Leistungen empfangen. Überdies ist bereits jetzt Arbeit extrem hoch belastet, und die Regierung hat uns mehr Netto vom Brutto versprochen.

Viel klüger ist es, wenn die über 45-Jährigen verpflichtet werden, auf ein Pflegekonto einzuzahlen oder sich privat dafür zu versichern (gibt es für Jüngere schon ab zehn Euro pro Monat). Jeder kann frei entscheiden, ob er das Geld einmal oder ratenweise einzahlt, kann auf die Veranlagung Einfluss nehmen, und der Staat kann das steuerlich fördern. Wird das Geld nicht verwendet, kann er dieses Guthaben vererben. Die Erben können das für ihr Pflegekonto verwenden. Dann bleibt das Geld in der Familie, und die Pflege ist in unserer Gesellschaft vor allem eine Angelegenheit der Urzelle der Solidarität, der Familie.

Der Staat sollte sich um wirklich effiziente Unterstützungssysteme kümmern. Interessant halte ich die Idee der Alters-WG, wo man mit Freunden zusammenzieht. Man kann sich gegenseitig helfen, teilt Geschichte und Alltagsroutinen und behält ein Größtmaß an Autonomie und Freiheit.

