Pflege: 10.321 Unterschriften für Verbesserungen

Vor 240 Tagen habe man in einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Verhandlungen über ein "Pflegepaket" gefordert, so die Gewerkschafter. Die Unterschriften von Pflegebediensteten sollen die Forderungen untermauern.

Es müsse eine Attraktivierung der Pflegeberufe geben: mit einer besseren Entlohnung und besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal und neuen Modellen für den Um- und Einstieg in den Pflegeberuf. "Wir erwarten uns nun rasche Gesprächstermine", sagten die Gewerkschafter, unter den Beschäftigten herrsche schon "Unmut".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.