Personalmangel in Pflegeheimen: "Wir sind völlig am Limit"

Erst stand ein Bett leer, dann ein Wohnbereich, dann ein Stockwerk. Mittlerweile ist das ganze Seniorenwohnhaus Bolaring in Salzburg gesperrt. Drei weitere Heime der Stadt Salzburg sollen folgen. Der Grund dafür: zu wenig Personal.

"Die Situation in den Pflegeheimen ist sehr, sehr ernst", sagt Martin König, Vizepräsident des Bundesverbands der Alten- und Pflegeheime Österreichs. "Mittlerweile denkt man auch in anderen Bundesländern darüber nach, Heime zu schließen." In Oberösterreich sind – die OÖNachrichten haben berichtet – 871 von knapp 12.300 Pflegebetten aufgrund von Personalmangel unbelegt. 2016 waren es nur sechs. Die Nachfrage nach Pflege ist mit 2250 Vormerkungen allerdings enorm.

"Unberührte Stellschrauben"

Österreichweit stehe bis zu jedes zehnte Pflegebett leer, sagt König. "Die Entwicklung ist nicht neu", sagt König. "Aber sie verschärft sich von Woche zu Woche." Im Pflegeheim Esternberg stehen sechs von 125 Betten leer. Hier sei aber jetzt schon "Feuer am Dach", sagt Leiter Bernhard Hatheier. Er ist auch Obmann der ARGE Alten- und Pflegeheime für Oberösterreich. "Wir sind personell völlig am Limit und haben keine neuen Bewerbungen", sagt er. "In der Vergangenheit wurde an vielen Stellschrauben nicht gedreht, sie blieben unberührt."

Bernhard Hatheier, Obmann der ARGE Alten- und Pflegeheime für Oberösterreich Bild: (Volker Weihbold)

Zwar wurden die Pflegeausbildungsplätze in Oberösterreich von 600 auf 1000 aufgestockt, die Zahl der Auszubildenden blieb allerdings gleich. "Was bringen mehr Ausbildungsstellen, wenn die Kurse dann nur halb voll sind", sagt Hatheier. "Für das Image des Pflegeberufs wurde nichts getan, wer will schon in einem Job arbeiten, der ständig als Mangelberuf verschrien ist."

Um den stark steigenden Bedarf an Pflege zu decken, braucht Oberösterreich bis zum Jahr 2030 2000 zusätzliche Pflegekräfte. In ganz Österreich sind es 80.000 bis 100.000. "Um diese Zahl zu erreichen, bräuchten wir pro Jahr doppelt so viele Absolventen wie jetzt", sagt Vizepräsident König.

Ungeschultes Personal zur Entlastung

Aktuell brauche es vor allem schnelle Unterstützung: Nicht- pflegerische Tätigkeiten sollen an "nicht bis kaum geschultes Personal" abgegeben werden. Diese Mitarbeiter sollen etwa Telefondienste und Reinigungsarbeiten für Heimangestellte übernehmen, damit die sich auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren können: die Pflege.

Diese Forderung unterstützt auch Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). In der Pflege brauche es "jede helfende Hand", auch ungeschultes Personal müsse zur Entlastung zum Einsatz kommen. Dieses könne im Laufe der Anstellung für Betreuungsarbeiten "ausgebildet und qualifiziert werden". Zusätzlich müsste der Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand abgebaut werden.

"Für Verbesserungen in der Pflege braucht es einen Schulterschluss", hielt SP-Pflegesprecherin Gabriele Knauseder am Donnerstag fest. "Lösungen für die schwierige Situation in der Pflege wurden in den vergangenen Jahren immer wieder präsentiert, doch leider stand zu oft parteipolitisches Gegeneinander im Weg."