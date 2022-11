Personalmangel im Kindergarten: Große Unterschiede beim Gehalt

2834 Euro und 20 Cent, so viel verdienen Kindergartenpädagoginnen in Oberösterreich im Schnitt in einem Kindergarten mit vier Gruppen. Viel weniger als ihre Kolleginnen im Nachbarbundesland Niederösterreich. Diese bekommen 3577,40 Euro brutto, mehr als 700 Euro mehr.

We man bei so großen Unterschieden mehr Junge für den Beruf einer Kindergartenpädagogin begeistern wolle, möchte die SPÖ von der zuständigen Landeshauptmann Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) wissen. Wie sie eine eine "ausreichende personelle Ausstattung in den oberösterreichischen elementarpädagogischen Kinderbildungseinrichtungen" sicherstellen wolle richtet sich SP-Abgeordnete Doris Margreiter in der kommenden Landtagssitzung an Haberlander.

Sie und die übrigen SP-Abgeordneten seien sich "völlig bewusst", dass die Bezahlung allein nicht der Schlüssel für die Aufwertung des Elementarpädagoginnen-Berufs ist, es sei aber "ein wesentlicher Faktor", um mehr Menschen in den Beruf zu bekommen, zu halten. Und im Anschluss auch die Gruppengrößen verkleinern zu können.