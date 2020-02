Der SP-Abgeordnete Michael Lindner wird eine mündliche Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) richten. Er will unter anderem wissen, wie es sein könne, dass es für die Position nur einen Kandidat aus dem Landesbereich gegeben habe, der die fachlichen Kriterien erfüllte. Wie berichtet, kamen nur Kirchstetter und ein externer Bewerber ins Hearing am Montag.