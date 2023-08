Peinlicher Fehler: Falsche Zahlen im Landesgesetzblatt

Bei der Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes sind die Landesbeiträge für das Jahr 2024, die für Gruppen in Kindergärten, Krabbelstuben und Horten gewährt werden, im Gesetzblatt auf Seite 21 falsch. Sie entsprechen nicht den vom Landtag am 15. Juni beschlossenen Zahlen, sondern liegen deutlich darunter. Dumm nur: Was im Gesetzblatt steht, zählt.