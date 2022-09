Man arbeite daran, Covid-19-Medikamente bundesweit einfacher verfügbar zu machen, richteten Gesundheitsministerium, Ärzte- und Apothekerkammer Anfang September aus. Bisher wurden die Medikamente hauptsächlich an Risikopatienten in Wien ausgegeben, sie waren durch die Gesundheitshotline 1450 ermittelt und die Tabletten dann per Fahrradboten zugestellt worden. Außerhalb der Bundeshauptstadt waren die Tabletten kaum zu erhalten.