Dass die oberösterreichische Volkspartei ihre Koalition mit der Landes-FPÖ auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen möchte, hat in der vergangenen Woche an der ÖVP-Basis Widerstand ausgelöst, die OÖNachrichten berichteten. Trotzdem sind die Spitzenvertreter der Landes-ÖVP um Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer überzeugt, dass Schwarz-Blau in den eigenen Reihen die bevorzugte Variante ist.