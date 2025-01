Parteiseele, billig zu vergeben

Ein Foto als Ausdruck der Ausweglosigkeit und der Misere: So wurde dieses Bild von vielen interpretiert.

Diese Woche hat die Neujahrsrallye mit Empfängen begonnen. Bei Raiffeisen in Wien wurde der Sauschädel angeschnitten, in Linz war Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast in der Oberbank – und außerdem jeweils als Elefant mit anwesend im Raum Herbert Kickl und mit ihm die Frage: Wie wird es sein, wenn er Kanzler ist?