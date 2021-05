Parteienstreit über neues Gesetz für Spielautomaten

Laut dem von FP-Landesrat Wolfgang Klinger vorgelegten und mit der ÖVP akkordierten Entwurf soll die Aufstellung einzelner Spielautomaten statt wie bisher nur in Gaststätten "in allen gewerblichen Betriebsanlagen" möglich sein. Damit drohe eine Verlockung zum Glücksspiel "in allen Geschäften", sagen die Klubchefs von SPÖ und Grünen, Michael Lindner und Gottfried Hirz. Im Büro Klingers sieht man eine "künstliche Aufregung": Die Zahl der Automaten und Lizenzen bleibe gleich, auch die Zugangseinschränkungen (ab 18 und mit Registrierung) für die Benützung in gesonderten Räumen.