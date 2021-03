Pädagogen: Noch freie Impftermine am Wochenende

Wann die oberösterreichischen Pädagogen gegen das Coronavirus geimpft werden, wurde vergangene Woche intensiv diskutiert. Wie berichtet, war eine Impfung noch vor den Osterferien geplant. Doch der Impferlass des Gesundheitsministeriums sah vor, Personen über 65 Jahre vorzuziehen. Angesichts der weiteren Verwendung des Impfstoffes von AstraZeneca werden einige Pädagogen nun am 26. und 27. März geimpft. Seit vergangenem Freitag konnten sich Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, Volks- und Sonderschulen arbeiten, anmelden. Bis Stand gestern haben davon 9000 Personen Gebrauch gemacht. Da jedoch 14.000 Impfdosen zur Verfügung stehen, sind noch Termine frei. Auch Beschäftigte in Horten, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen können sich nun anmelden. Diese Gruppe umfasst 7600 Personen. "Da die Menge an Impfstoff geringer ist als das Interesse, gilt es rasch zu sein mit der Anmeldung", heißt es aus dem Büro von Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP). Wann weitere Impftermine angeboten werden können, ist offen. Dies hänge von den weiteren Lieferungen ab.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at