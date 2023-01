Für das Sozialressort nehme Oberösterreich heuer „ordentlich Geld in die Hand“, sagt der zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). 866,8 Millionen Euro stehen ihm für die „großen Herausforderungen“ in seinem Ressort zur Verfügung: den Personalmangel in der Pflege, die Abfederung der Teuerung und die Inklusion von Beeinträchtigten.