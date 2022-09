Finanziell getragen werden die Ordensspitäler in ihrem laufenden Betrieb zu einem großen Teil vom Land Oberösterreich. Seit 2013 deckt das Land den betrieblichen Abgang der Ordensspitäler zu 99 Prozent (zuvor waren es 96 Prozent). Das wird auch weiter so bleiben. Landeshauptmann Thomas Stelzer und die für Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) bringen die Verlängerung dieser Finanzierungsvereinbarung für weitere sechs Jahre in die Landesregierung ein.