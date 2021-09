OÖ-Wahl: Rendi-Wagner warnt vor Pflegenotstand

Sie forderte neben einem Gehalt in der Pflegeausbildung, das sich an jenem der Polizeischüler orientiert, eine Verdoppelung der Medizin-Studienplätze samt Verpflichtung für die Absolventen, einige Zeit im öffentlichen Gesundheitswesen zu arbeiten. Die oö. SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer pochte auf eine Neuaufstellung der Pflegefinanzierung.

Bei einem Besuch am neuen Campus der Linzer Medizinfakultät überreichten Belegschaftsvertreter des Kepler-Uniklinikums der SPÖ-Delegation rund um Rendi-Wagner und Gerstorfer eine Petition. Verlangt werden u.a. eine Attraktivierung der Ausbildung, ein Personalschlüssel wie er in Pflegeheimen bereits existiere auch für den Spitalsbereich, die Neueinstellung von 2.500 zusätzlichen Mitarbeitern in den oberösterreichischen Spitälern, eine Verbesserung bei der sehr gering bezahlten Rufbereitschaft (1,41 Euro/Std., Anm.) und eine Schwerarbeiterpension für Pflegekräfte.

"Corona war ein Vergrößerungsglas", so Rendi-Wagner, das die Situation noch verschärft habe, aber die Probleme bestünden schon länger. Der von der Bundesregierung beschlossene Corona-Bonus müsse endlich ausbezahlt werden, verlangte sie. Darüber hinaus forderte sie eine Pflegemilliarde, finanziert aus einer "Millionärs- oder Erbschaftssteuer". Gerstorfer kritisierte das "extrem altvaterische" Finanzierungssystem der Sozialhilfeverbände, das auf Maria Theresia zurückgehe und die Gemeinden zu stark belaste. Auch Rendi-Wagner will eine "Finanzierung aus einem Topf".