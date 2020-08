OÖ schaffte Ausnahme für Einmalzahlung für Arbeitslose

Die Landesregierung beschloss am Montag eine entsprechende Ausnahmeverordnung auf Antrag von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ), wie die Politikerin in einer Presseaussendung mitteilte. "Dank meiner Ausnahmeverordnung ist in Oberösterreich sichergestellt, dass die Einmalzahlung nicht bei der Sozialhilfe angerechnet wird und die Unterstützung bei den Menschen ankommt", betonte Gerstorfer. Notwendig wurde die Ausnahmeverordnung, weil die von der Regierung wegen der Coronakrise angekündigte Einmalzahlung für Arbeitslose zum Einkommen gerechnet werden muss. Damit sei ein Abzug von der Mindestsicherung rechtlich zwingend, erklärte der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Juni. Er forderte daher eine "klare gesetzliche Grundlage" vom Bund. "Ich vermute, dass das übersehen worden ist", sagte er damals. Oberösterreich hat nun mit seiner Ausnahmeverordnung zumindest im Bundesland Klarheit geschaffen.

Im Zuge dessen wurde auch der Fahrtkostenzuschuss für schwer gehbeeinträchtigte Menschen des Landes Oberösterreich anrechnungsfrei gestellt. Im Zuge dieser Mobilitätsförderung erhalten anspruchsberechtigte Personen einmal jährlich eine Unterstützung in Höhe von 580 Euro. Die Auszahlung erfolgt jeweils im Oktober.