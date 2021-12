Oö. Landtag begann mit Debatte über Landesbudget 2022

Stelzer forcierte einmal mehr die Impfung als Exit-Ticket aus der Pandemie und betonte, ohne das Sonderkonjunkturprogramm sei bereits für 2022 ein Überschuss im Haushalt möglich gewesen. Bereits vorab hatten SPÖ, Grüne und NEOS angekündigt, ihre Zustimmung zum Landeshaushalt 2022 zu verweigern. Ein Beschluss mit Stimmen von ÖVP und FPÖ ist dennoch gesichert.

Stelzer ging am Beginn seiner Rede auf die Corona-Situation mit Spaltungen und Verbreitung von "Lügen und Falschheiten" - auch durch Politiker - ein. Er forderte eine Rückbesinnung auf Gemeinsames und alle Politikerinnen und Politiker auf, Vorbild zu sein, indem die Debatten im Landtag kritisch, aber respektvoll geführt werden. Die Pandemie sei eine gesundheitliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und finanzpolitische Herausforderung.

Mit dem Landeshaushalt 2022 investiere man in einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung. Das gelinge aber nur, wenn "wir uns mehr und mehr aus der Umklammerung durch das Corona-Virus befreien". Andernfalls werde Corona zur Endlosschleife mit neuen Mutationen und Einschränkungen - "dabei haben wir das Exit-Ticket aus der Krise längst in der Hand", weil man über ausreichend Impfstoff verfüge. Er forderte die Menschen auf, sich impfen zu lassen und bat die Pflegekräfte "weiter für uns zu arbeiten und durchzuhalten", da man von einem Normalbetrieb auf den Intensivstationen weit entfernt sei.

7,3-Milliarden-Landeshaushalt

Der 7,3-Milliarden-Landeshaushalt stehe für Sicherheit, Wachstum und Beschäftigung. Die vorliegenden Zahlen seien ein großes Kompliment an die gesamte Wirtschaft. Die Null-Schuldenpolitik sei durch die Gesundheits- und Wirtschaftskrise nur unterbrochen, nicht abgebrochen. Die Neuverschuldung betrage rund 150 Millionen Euro, 99 Euro pro Einwohner im Land. Ohne den Oberösterreich-Plan, das Sonderkonjunkturprogramm, wäre bereits für das kommende Jahr wieder ein Überschuss im Landeshaushalt möglich, betonte Stelzer.

2022 werde kräftig in die Zukunft investiert, 186,8 Mio. Euro aus dem Oberösterreich-Plan lösen laut Studien eine gesamtwirtschaftliche Hebelwirkung von rund vier Mrd. Euro aus und schaffen 14.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Stelzer stellte als Schwerpunkte des Budgets den Ausbau der Kinderbetreuung für Familien (280 Mio. Euro), Soziales, den Spitalsbereich, Klimaschutz (449 Mio. Euro), Bildung, die Forcierung von gesunden und heimischen Lebensmitteln sowie Kunst und Kultur (207 Mio. Euro) vor.

SPÖ und Grüne nicht zufrieden

Der SPÖ kommen Soziales und Bildung zu kurz, den Grünen fehlt "die Transformation zur Klimaneutralität". Das Halten des Personals und das Sichern des Nachwuchses in Pflegeberufen bleibe in dem Budget auf der Strecke, ebenso wie Kinderbetreuung und Arbeitsplatzsicherheit, so der rote Klubobmann Michael Lindner. Er kritisierte auch, dass 90 Prozent des Budgets von ÖVP-Regierungsmitgliedern verwaltet werden.

Der Grüne Klubobmann Severin Mayr äußerte Bedenken, ob die schwarz-blaue Koalition geeint genug sei, dass sie die Coronakrise und die Klimakrise, gegen die es keine Impfung gebe und gegen die kein Lockdown helfe, bekämpfen könne. Mit einem "Blablabla"-Budget werde man das Ruder nicht mehr herumreißen und deshalb lehne seine Partei es ab.

NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer schloss sich dem Impfappell des Landeshauptmanns an, kritisierte aber vor allem den fehlenden Plan in der Kinderbetreuung und Bildung sowie diverse Ausgaben für Inserate und Lobbying.

MFG-Klubobmann Manuel Krautgartner betonte, die Hände seiner Fraktion zur Zusammenarbeit seien ausgestreckt. Kritik übte er an der Spitalsreform und daran, dass seit Beginn der Coronakrise nicht mehr neues Pflegepersonal ausgebildet worden sei.