OÖ-Landesbudget 2025 mit 252,8 Millionen Euro minus

Das Landesbudget 2025 weist einen Nettofinanzierungssaldo von 252,8 Millionen Euro auf. Das Budgetvolumen beträgt 9,4 Milliarden Euro.

Vor einer Woche habe die neue Ertragsprognose des Finanzministeriums - wobei die normale zeitliche Abfolge nicht eingehalten worden sei, spielte Stelzer auf einen Zusammenhang mit der Nationalratswahl an - ein Minus für die Bundesländer, rund 100 Millionen Euro weniger jährlich für Oberösterreich, gebracht. Dadurch habe sich der zuvor auf 150 Millionen Euro festgelegte Abgang auf rund 253 Millionen Euro erhöht. Er richtete der kommenden Bundesregierung aus, sie möge darauf achten, alle Versorgungsaufgaben wahrzunehmen - Stichwort Ärzte und Spitäler. "Es kann nicht sein, dass die Landeskrankenanstalten den Grundversorgungsauftrag in den Regionen übernehmen."

Kreditsperre verhängt

Um den Budgetvollzug besser steuern zu können, werde im Landeshaushalt über die insgesamt 500 Millionen Euro Ermessensausgaben eine zehnprozentige Kreditsperre verhängt. Rund 50 Millionen Euro können also nur eingesetzt werden, wenn die Ertragsanteile doch höher ausfallen oder die Mittel unbedingt benötigt werden. Dann könne die Landesregierung die Kreditsperre per Beschluss aufheben. Wo genau gespart wird, obliege den einzelnen Ressorts.

Um bei Umbau und Transformation gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen, wird der Zukunftsfonds mit mehr als 200 Millionen Euro - u.a. für Energiewirtschaft und Umweltschutz, Öffentlichen Verkehr, Forschung, IT - und der OÖ. Plan mit 114,6 Millionen Euro - u.a. Krankenanstalten und Infrastruktur - dotiert. Für Kinderbetreuung werden 417,7 Millionen Euro ausgegeben, das Sozialbudget steigt um 4,2 Prozent auf 779 Millionen Euro, 1,68 Milliarden Euro werden für Gesundheit ausgegeben, 252,5 Millionen Euro für Kultur, 117,5 Millionen Euro für Forschung und Wissenschaft, 95,3 Millionen Euro für Landwirtschaft.

Haimbuchner zufrieden

"Mit diesem Budget kann man sehr gut arbeiten", so Haimbuchner. Für den Wohnbau stehen mit 344,8 Millionen Euro 7,6 Prozent mehr zur Verfügung, für den öffentlichen Verkehr 255,4 (plus 8,3 Prozent) Millionen Euro und für den Straßenbau 229,7 (plus 5 Prozent) Millionen Euro. Haimbuchner kritisierte "EU-Vorgaben, die völlig sinnlos sind", mit denen sich aber Mitarbeiter beschäftigen müssten, wie Renaturierung und Taxonomie. "Klimaschutz erledigt sich eh grad", denn in der gegenwärtigen Rezession gebe es weniger CO2-Ausstoß, im übrigen führe Oberösterreich bei der CO2-Minimierung und der Gebäudesektor habe am meisten dazu beigetragen.

Der Nachtragsvoranschlag für 2024 werde sich auf den Rechnungsabschluss auswirken, so Stelzer, im Voranschlag waren minus 196,9 Millionen Euro prognostiziert, man werde unter 100 Millionen Euro bleiben. Den selbst verordneten Schuldendeckel (25 Prozent der Gesamteinnahmen) erreiche man bis zum Ende der Periode nicht, derzeit liege man bei 16 Prozent. Im Vergleich zur Mittelfristplanung bis 2027 fehlen 170 Millionen Euro. Die Finanzschulden des Landes wachsen voraussichtlich von 1,2 auf 1,4 Mrd Euro, die Maastricht-Schulden auf 2,6 Milliarden Euro an. Der Voranschlag für 2025 wird am 11. November in der Landesregierung präsentiert und dem Landtag zugewiesen. Am 3. Dezember folgt die Sitzung des Finanzausschusses. Der Beschuss erfolgt im Budgetlandtag, der von 10. bis 12. Dezember tagt.

SP sieht im Budget fehlenden Mut

Für eine echte wirtschaftliche Trendwende in Zeiten der Rezession im Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit fehle der Mut, reagierte SPÖ-Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu auf das Budget. Im Schulbau, der konjunkturpolitische Möglichkeiten biete, habe "Schwarzblau einen Projektrückstau von über eine Milliarde Euro angehäuft". Von "Stelzers Budgettricks" sei der Lack ab, es sei höchste Zeit für "volle Transparenz und unabhängige ungeschönte Information, wie sie nur ein politisch unabhängiger weisungsfreie Budgetdienst bieten kann".

Der Grüne Klubobmann Severin Mayr sieht in den angekündigten, aber nicht präzisierten Kürzungen "eine detektivische Rätselaufgabe". "Auch auf Mediennachfragen keine Antworten darauf zu liefern, ist Intransparenz in Höchstform." Ebenso vermisste er "Antworten zu Klima- und Bodenschutz, wie denn die Klimaziele erreicht werden sollen. Das war dem schwarz-blauen Paar keine Erwähnung wert."

Auch NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer fehlen Vorschläge zu konkreten Budgeteinsparungen. "Eine strenge Haushaltsdisziplin ist unerlässlich, skurril ist aber die Tatsache, dass der Finanzreferent sämtliche Antworten hinsichtlich Reformen und Einsparungsmöglichkeiten schuldig bleibt."

