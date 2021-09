Pinker Wahlkampfauftakt in Linz: Damit nicht alles gleich bleibt

Mit dem Queen-Song „Don’t stop me now“ und vielen pinken Luftballons begingen die Neos gestern auf dem Linzer Hauptplatz ihren Wahlkampfauftakt. Nicht nur die Gemeinde- und Landtagskandidaten waren gekommen, sondern auch die Nationalräte und Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, um die rund 100 Zuseher auf den Wahlkampf-Endspurt einzuschwören. Es brauche in der oberösterreichischen Politik die Bereitschaft, Dinge etwas anders zu machen, sagte Meinl-Reisinger, sei es bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels oder beim Ausbau der Kinderbetreuung. Für die Zeit nach der Wahl sei vieles klar: wer Landeshauptmann werde, dass FP und VP koalieren und „Grüne und SPÖ es sich in der Proporzregierung gemütlich machen“, so Spitzenkandidat Felix Eypeltauer. Einziger Garant für Veränderung seien die Neos: „Damit nicht alles gleich bleibt.“

Spitzenkandidat Felix Eypeltauer

Auch in der Linzer FPÖ arbeitet man mit der Agentur des Corona-Leugners Stefan Magnet zusammen. Wie ein Transparenzbericht von Google zeigt, hat die Linzer FPÖ für Wahlkampfvideos die Dienste des laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes „relevanten Kopfes der extremen Rechten“ in Anspruch genommen. Zwischen die „FPÖ und den rechtsextremen Rand“ passe „kein Blatt Papier“, so SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer.

Mittels Online-Befragung hat die Arbeiterkammer Oberösterreich erhoben, was sich Eltern von der Landesregierung wünschen. 1380 Personen füllten den Fragebogen aus. Ganz oben auf der Liste standen der Wunsch nach mehr vollzeittauglichen Kinderbetreuungsplätzen, ein Ende der Elternbeiträge und ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz.