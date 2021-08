ÖVP will Proporz in Oberösterreich beibehalten

Das normale Kräftespiel zwischen Regierung und Opposition ist damit außer Kraft gesetzt.

Grüne und Neos wollen dieses System im Sinne einer demokratiepolitischen Belebung des Landes abschaffen. Dagegen wandte sich gestern ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: Die Proporzregierung sei "Garant für Zusammenarbeit und der Kitt für das Miteinander im Land". Ganz besonders gelte dies in Zeiten der Krise, "in denen gemeinsames Vorgehen das Um und Auf ist", so Hattmannsdorfer.