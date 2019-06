"Wir haben unsere Lektion gelernt", sagt Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober.

Natürlich sei es erstes Ziel, wieder den Einzug in den Nationalrat zu schaffen und so das Debakel von 2017 vergessen zu machen. Auch für Koalitionsverhandlungen rüste man sich – obwohl er die Chance auf eine grüne Regierungsbeteiligung derzeit nicht als sehr groß bezeichnet. "Ich rechne eher mit einer Fortsetzung von Türkis-Blau", sagt Anschober. Und was wäre mit einer Dreierkoalition ÖVP-Grüne-Neos? "Die Fantasie hab ich nicht. Da müsste die ÖVP inhaltlich lange Wege gehen, und ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz dazu bereit ist."

Heute beschließen die Grünen bei einem Landeskongress in Linz ihre Landesliste für die Wahl. Spitzenkandidat wird Landesparteichef Stefan Kaineder.

