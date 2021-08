Oberösterreichs Neos wieder ohne Parteimanager

Im Februar 2020 trennte man sich von Gerd Oismüller, der die Funktion zwei Jahre lang innehatte. Auf Oismüller folgte Marketer und Management-Coach Bernhard Rauscher. Nach dem Probemonat war Schluss, "unterschiedliches Rollenverständnis" lautete die Begründung. Oshidari hatte die Funktion nun zehn Monate inne, mit Juli beendete man die Zusammenarbeit. In "gutem Einvernehmen" betont Julian Steiner (Bild), der den pinken Landtagswahlkampf gemeinsam mit Kristina Janjic nun leitet. Es sei nicht ungewöhnlich für die Neos, in so einer Phase nur Wahlkampfleiter, aber keine Landesgeschäftsführer zu haben, sagt Steiner. Nach der Wahl werde man sich wieder auf die Suche machen. Die genaue Ausschreibung hängt auch davon ab, ob der Sprung in den Landtag gelingt – wovon man natürlich ausgehe, so Steiner.