Oberösterreichs Gemeinden sicherten sich 125 Millionen Euro Hilfe vom Bund

Umgebaute Stadtplätze, Sanierungen, Kindergärten – für solche und andere Projekte haben 383 oberösterreichische Gemeinden bisher 125 Millionen Euro an Fördermitteln des Bundes abgeholt. Die Regierung hatte 2020 ein Gemeinde-Investitionspaket im Volumen von einer Milliarde Euro beschlossen, um die Corona-Finanzprobleme der Gemeinden zu lindern und die Wirtschaft anzukurbeln. Für Oberösterreich sind 162 Millionen Euro reserviert. 50 Prozent des Investitionsvolumens werden gefördert, bis Ende 2022 müssen die Projekte begonnen werden.

Die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria hat das laufende Förderprogramm analysiert, ab heute kann man sich die Förderungen für alle Gemeinden unter agenda-austria.at ansehen.

Die zehn Kommunen mit den größten Fördersummen sind Linz, Wels, Leonding, Traun, Marchtrenk, Gmunden, Vöcklabruck, Ried, Enns und Ansfelden. Je größer die Gemeinde, desto mehr ist abzurufen. In 55 Kommunen wurde noch gar nichts gefördert – etwa in Steyr. "Die Liste der Projekte ist beschlossen, die Anträge sind in Arbeit, wir werden in den nächsten Wochen alles abholen, was uns zusteht", sagt Bürgermeister Gerald Hackl.

Beispiele für schon geförderte Projekte sind die Generalsanierung der Fuß- und Radwegbrücke Auwiesenstraße in Linz, die Neugestaltung des Kaiser-Josef-Platzes in Wels, die Dachsanierung des Einsatzzentrums Hart in Leonding, die Sanierung des Sportzentrums Traun und der Neubau eines Kindergartens in Marchtrenk.

In ganz Österreich wurden bisher 760 Millionen Euro abgerufen – 30 Prozent für ökologische Maßnahmen (mindestens 20 Prozent sollten es laut Regierung sein).

Natürlich gebe es Mitnahmeeffekte, weil einige Projekte schon in der Schublade gewesen seien, sagt Marcell Göttert, Experte für öffentliche Finanzen bei Agenda Austria: "Aber solche Investitionen zu fördern, ist sinnvoll und nachhaltig." Jedoch sei zu befürchten, dass es bis zum Schluss weiße Flecken auf der Landkarte geben werde, weil sich gewisse Gemeinden auch nicht die Hälfte der Investitionskosten leisten könnten.