Oberösterreicher glauben an eine bessere Zukunft

Wie blicken die Oberösterreicher, nach einem Jahr Pandemie und mitten in der wirtschaftlichen Krise, in die Zukunft des Landes? Die Oberösterreichische Zukunftsakademie (ZAK) erhob dies in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut IMAS. Erhebungszeitraum war 23. Februar bis 3. März dieses Jahres, befragt wurden repräsentativ 600 Personen über 16 Jahre.

Etliche Zahlen zeigen überraschend stark ein Zukunftsvertrauen der Oberösterreicher, schildert Paul Eiselsberg von IMAS. Wobei auch ein neuer Effekt festzustellen sei: Tendierte man früher generell dazu, die nächsten sechs Monate positiver zu sehen als die "fernere" Zukunft, so hat sich dies umgedreht.

Drei Viertel der Befragten sehen die nächsten zwei bis drei bzw. die nächsten sieben bis neun Jahre "mit Zuversicht". Bei der Beurteilung der nächsten sechs Monate sind das zwar weniger (57 Prozent), aber auch die Mehrheit. Bei den in offener Fragestellung genannten Begründungen für die Zuversicht liegen "die Wirtschaft in Oberösterreich ist stabil" oder "Oberösterreich ist gut aufgestellt" unter den häufigsten Nennungen.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist "besonders interessant", dass immerhin ein Drittel der Befragten sagt, die Jugend habe in Oberösterreich im Vergleich mit anderen Ländern bessere Entwicklungschancen.

Eine deutliche Mehrheit glaubt aber auch, die Coronakrise werde den Alltag nachhaltig verändern – 33 Prozent meinen sogar "sehr stark". Mit einer wirtschaftlichen Erholung rechnet fast jeder Zweite (46 Prozent) ab dem Jahr 2023, nur sechs Prozent glauben an eine Erholung noch heuer.

