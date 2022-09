Oberösterreicher erhalten "Rezeptbuch" zum Energiesparen

Der Energiesparverband OÖ hat im Auftrag des Landes die Broschüre mit einer Auflage von rund 700.000 Stück erarbeitet. Auch an Gemeinden, Vereine und Unternehmen ergehen Energiespar-Tipps. "Jeder ist aufgefordert, etwas zu tun", so Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP), Verpflichtendes lehnt er aber ab. Er gehe davon aus, dass die Leute aus eigenem Antrieb Energie sparen würden, so Achleitner, der sich als "Fan der Eigenverantwortung" bezeichnet. Das gelte auch fürs Autofahren: Jeder könne langsamer fahren, "da brauche ich kein Gesetz dazu". Das Einsparpotenzial wäre hier besonders hoch: Wer tapfer 100 statt 130 km/h auf der Autobahn durchzieht, kann laut Rechnung des Energiesparverbands und des Umweltbundesamts bis zu 25 Prozent Treibstoff einsparen.

Energiesparverband-Geschäftsführer Gerhard Dell rät jedem, anhand der Abrechnungen einmal seinen eigenen Stromverbrauch unter die Lupe zu nehmen. In seiner Broschüre sind teilweise bekannte Zahlen noch einmal übersichtlich und niederschwellig aufgelistet: ein Grad Raumtemperatur weniger bringt sechs Prozent Energieersparnis, Stoßlüften statt Kippen pro Fenster und Tag 50 Cent, Geräte nicht auf Stand-by laufen zu lassen spart pro Haushalt zwischen 50 und 90 Euro jährlich, Leine statt Wäschetrockner 1,10 Euro pro Waschgang, etc. Man habe sich auf Maßnahmen konzentriert, die sich ohne Investition und teils auch ohne großen Komfortverlust rasch umsetzen lassen, betonten Achleitner und Dell. Aber für jene, die sich rasch amortisierende Ausgaben nicht scheuen, gibt es auch eine Übersicht über Förderungen.

Die Broschüre baue auf der Aktion "Mission 11" des Bundes, die sensibilisieren solle, auf und wolle einen konkreten Handlungsleitfaden bieten, so Achleitner. Flankierend sind auch eine Energiesparstraße beim Urfahraner Herbstmarkt, wo individuell beraten wird, ein Energiespartag am 13. Oktober gemeinsam mit dem ORF und eine Info-Offensive des Energiesparverbands geplant.