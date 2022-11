Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte "spürbare Nettoeffekt" beträgt 2000 Euro brutto. Der Bonus soll in Oberösterreich mit dem Dezembergehalt an die mehr als 20.000 Pflegekräfte – rund 10.000 im Gesundheitsbereich, 7000 in der Alten- und 3500 in der Behindertenbetreuung – überwiesen werden. Teilzeitkräfte erhalten einen aliquoten Anteil. "Die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich waren in den letzten beiden Jahren außerordentlich gefordert", hielt Haberlander fest.